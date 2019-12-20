Об этом сообщает Bloomberg.
На втором месте в рейтинге – российский рубль. Его курс относительно доллара вырос на 12 %.
Также среди наиболее ревальвированных валют – египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.
В Bloomberg отметили, что крепкая гривна способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, ведь стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что укрепление курса гривны не означает автоматического снижения уровня цен в стране. Однако цены все же “должны снижаться быстрее”. По словам Гончарука, от укрепления гривны пострадают экспортеры.
- Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины понес убытки на сумму 12,3 миллиардов гривен по причине укрепление курса национальной валюты к иностранной.
- Министр финансов Украины Оксана Маркарова отмечала, что усиление гривны, которое наблюдается в последнее время, не случайное и будет держаться долго.