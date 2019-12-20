Украинская гривна с начала года выросла на 19 % в отношении к американскому доллару, возглавив соответствующий рейтинг валют.

Об этом сообщает Bloomberg.

На втором месте в рейтинге – российский рубль. Его курс относительно доллара вырос на 12 %.

Также среди наиболее ревальвированных валют – египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

В Bloomberg отметили, что крепкая гривна способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, ведь стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.