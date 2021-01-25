После оккупации Крыма украинское правительство планировало продавать туда воду. Об этом свидетельствует протокол совещания, которое 28 марта 2014 провел тогдашний вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

Копии документа “Радио Свобода” предоставил политик Андрей Сенченко, который с марта по сентябрь 2014 исполнял обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины.

Он называет себя инициатором перекрытия Северо-Крымского канала, из-за чего оккупированный Крым остался без днепровской воды. По словам Сенченко, весной 2014 депутат Госдумы России пытался дать ему взятку за восстановление подачи воды в Крым. Все произошло в офисе украинского бизнесмена, фамилию которого он отказался назвать.

“Тот предприниматель не хотел принимать в этом участия, но хотел как-то услужить. В режиме тет-а-тет заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы России по фамилии Хор говорит мне: “Надо открыть воду в Крым”. – Я говорю: “Воды не будет”. – Он говорит: “Ну, как это не будет? У нас есть аргументы”. – Я говорю: “Воды не будет”. – Он берет салфетку (стол был накрыт для чая и кофе), пишет “20”- я не реагирую. Он добавляет шесть нулей – я не реагирую. Он ставит значок американского доллара – я не реагирую. Он говорит: “Ну, тогда мы найдем дверь, за которой нас поймут”, – вспоминает Сенченко.

Политик рассказал, что сразу после этого разговора отправился на телешоу “Шустер Live”, которое весной 2014 выходило на телеканале “Первый национальный”.

“Я поехал к Савику Шустеру и прямо в эфире сказал:”По Киеву представители Кремля носят сумку с 20 миллионами долларов (это примерно 20 кг денег – большой такой рюкзак). Если вы услышите от кого-то из украинских чиновников идею восстановить подачу воды в Крым – знайте, что они взяли эти деньги”, – добавляет Сенченко.

Как рассказывает Сенченко, попытки возобновить поставки воды на оккупированный полуостров на этом не закончились.

“Потом было совещание у вице-премьера, министра регионального развития Гройсмана, где он раздавал поручения руководителю Госводагентства, министрам экологии, экономики и финансов немедленно возобновить поставки воды в Крым. Я позвонил Гройсману (тогда наше положение во власти это позволяло), нарычал на него – он сказал: “Нет-нет, Андрей, больше никогда в жизни такого не будет, это трагическая ошибка”, – рассказывает политик.

Это совещание о “Вопросах финансово-экономического обеспечения и режиме работы Северо-Крымского канала в 2014 году” состоялось 28 марта, через 12 дней после непризнанного Украиной и миром крымского “референдума”.

“Госводагентство: безотлагательно обеспечить бесперебойную подачу воды по Северо-Крымскому каналу: в однодневный срок направить письма субъектам хозяйствования Автономной Республики Крым с предложением заключения договоров с Управлением Северо-Крымского канала на поставку воды и определения условий проведения расчетов за нее”, – говорится во втором пункте протокола.

“Проработать вопрос по разработке механизма взаиморасчетов, установлению тарифа на подачу воды по Северо-Крымскому каналу в Автономную Республику Крым и определения экономически обоснованной цены за соответствующие услуги”, – указано в пятом пункте протокола, подписанного тогдашним вице-премьер-министром Украины, министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Гройсманом.

Экс-глава Госводагентства Василий Сташук, который занимал должность с 2010 до 2014 года и был люстрирован подтвердил, что правительство готовилось поставлять воду оккупированному Крыму.

“Я знаю, что была комиссия, которая заседала по поводу тарифа на случай подачи воды. Кажется, там была или гривна, или две гривны (стоимость услуги за поставку одного кубометра воды – ред.)”, – рассказал Сташук “Радио Свобода”.

13 апреля 2014 тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил, что Совет нацбезопасности и обороны начал антитеррористическую операцию на востоке страны.

“Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины”, – заявил он.

8 мая 2014 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил акционировать Северо-Крымский канал.

“Прошу проработать вопрос о возможности создания публичного акционерного общества, доля государства в уставном капитале которого составляет 100%, на базе имущества Управления Северо-Крымского канала. О результатах в срок проинформировать Кабинет Министров с соответствующими согласованными предложениями. Гройсману В.Б.”, – говорится в поручении за подписью Яценюка.

“Радио Свобода” направило запрос экс-премьеру и получило ответ от его пресс-службы.

“Государственное агентство водных ресурсов Украины как центральный орган исполнительной власти, действия которого координировались Кабинетом Министров во главе с Арсением Яценюком, ограничило поставки воды в Крым в апреле 2014 года. 13 мая 2014 Госагентство водных ресурсов официально сообщило, что прекратило поставки воды в Крым. Указанные действия правительства являются фактами, свидетельствующими о реальной позиции и действиях Арсения Яценюка по этому вопросу. Любые предположения, домыслы и фантазии кого-либо о каких-то других намерениях премьер-министра Яценюка являются личными предположениями, домыслами и фантазиями отдельных лиц” – ответили у экс-премьера.

В феврале 2020 бывший народный депутат Украины Сергей Хлань со ссылкой на свои источники заявил, что правительство Украины намерено объединить Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы в единое публичное акционерное общество “Воды Таврии”. Все это – якобы “для облегчения процедуры подачи воды в Крым”.

Кабинет Министров Украины 26 августа 2020 одобрил законопроект “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”. Согласно этому документу, управления Северо-Крымского и Главного Каховского магистрального каналов не подпадают под приватизацию.

Напомним, Владимир Гройсман – экс-премьер (2016-2019), бывший мэр Винницы (2006-2014) и глава партии “Украинская стратегия Гройсмана” – может снова возглавить украинское правительство. Об этом говорится в статье #Букв “Вторая премьера Гройсмана: станут ли планы с одной дачи реальностью”.