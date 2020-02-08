Сегодня, 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора Украины на Евровидение-2020. Традиционно Нацотборы не проходят без громких скандалов.

#Буквы напоминают самые яркие инциденты.

MARUV и гастроли в России

Согласно правилам Национального отбора, в 2019 году в нем должны были принять участие 16 исполнителей – по 8 в каждом полуфинале. 22 января, когда должен был появиться список всех участников Национального отбора, певица TAYANNA решила отказаться от участия в конкурсе, не назвав конкретных причин. Через несколько часов после неожиданного отказа артистки стало известно, что исполнительницу в первом полуфинале Национального отбора заменит украинский творческий коллектив MARUV с солисткой Анной Корсун.

Позже стало известно, что MARUV выступает с гастролями в России. Так, в начале февраля 2019 года она представила два сольных концерта в России – в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда же MARUV заявляла, что это будут ее первые сольные гастроли в вокальной карьере, но ранее она уже выступала в РФ, в частности на Чемпионате мира по футболу Moscow football fest.

9 февраля состоялся первый полуфинал национального отбора. Его финалистами стали дуэт Yuko, группа Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV (Анна Корсун). Тогда ведущий шоу Сергей Притула на сцене поинтересовался у MARUV с какой целью она дает концерты в Росии, если в отношении Украины страна проводит агрессивную политику. Тогда певица впервые попыталась оградить себя от политических процессов и заявила, что с помощью музыки пытается нести людям мир.

(На видео с 1:10:00)

16 февраля определились еще трое финалистов нацотбора. Ими стали группа Freedom Jazz, дуэт ANNA MARIA и группа KAZKA.

Тогдашний вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко обратил внимание на участие MARUV и других исполнителей в “Евровидении”, которые продолжают гастролировать в России. Он отметил, что таким певцам не стоит участвовать в Национальном отборе, чтобы в случае победы не объяснять всему миру, что между Украиной и Россией нет дружбы.

Позже также стало известно, что владельцем прав на песню Siren Song, с которой певица MARUV планировала представить Украину на “Евровидении-2019”, является российская компания Warner Music Russia.

На этом скандал вокруг MARUV не завершился. Согласно правилам отбора участников на “Евровидение”, после конкурса Национальная общественная телерадиокомпания Украины должна подписать финальный договор с исполнителем, который будет представлять Украину в международном конкурсе.

Член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что решение по представителю Украины на “Евровидении-2019” Национальная общественная телерадиокомпания примет в течение 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

25 февраля прошлого года певица MARUV обнародовала список нескольких условий договора, в котором, в частности, отметила, что от НОТУ она ничего не получит: ни финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни тем более международной промо-поддержки, ни визы. Но правила самого отбора были такие же. При этом пользователи в соцсетях отметили, что между Украиной и Израилем с 2011 года безвизовый режим.

Позже в НОТУ сообщили, что певица MARUV (Анна Корсун) не будет представлять Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019” в Израиле.

Отказ от участия в Евровидении-2019

Группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе, отказалась от участия в конкурсе. Позже также отказалась ехать на “Евровидение” группа Kazka, которая заняла третье место.

26 февраля член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова не исключила, что страна может отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе “Евровидение”.

Из-за скандала Кабмин единогласно поддержал предложение вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко относительно уточнения правил отбора участников на песенный конкурс “Евровидение” в аспекте их концертно-гастрольной деятельности в России и факта непризнания территориальной целостности Украины.

Однако вечером 27 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что отказывается от участия в Международном песенном конкурсе “Евровидение-2019”.

ANNA MARIA и “чей Крым?“

Финалистки Национального отбора “Евровидения-2019” сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли ответить, чей Крым.

Девушки в эфире программы “PRIME:Скрипiн” на телеканале ATR отказались напрямую отвечать на вопрос “Чей Крым?”, сказав, что “Крым — наш, наша родина”.

“На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же самые горы, тот же самый воздух…. Мне кажется, Украина потеряла Крым”, – ответили певицы, но не уточнили, как это произошло.

“Украина потеряла Крым… Мы когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано”, – заявила одна из сестер.

Они также отказались ответить на вопрос, произошла ли оккупация Крыма, который является частью Украины.

“На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата Президента, чтобы отвечать вам на такие сложные политические вопросы”, – сказали певицы.

Отказались рассказывать сестры и о родителях, которые проживают в оккупированном Крыму.

Выяснилось, что мама Анны и Марии Опанасюк — Лариса Николаевна Опанасюк — работает в оккупационном ведомстве “заместителем председателя Совета министров Республики Крым” и была награждена медалью Минобороны РФ “За возвращение Крыма”. А отец девушек – работал в оккупированном Крыму судьей и ушел в отставку только два года назад.

Данилко и маты в прямом эфире

Судья Национального отбора на “Евровидение-2018” Андрей Данилко обматерил одного из зрителей после того, как обвинил певицу TAYANNA (Татьяну Решетняк) в исполнении песни под фонограмму.

“Таня, вы поймите, ничего лишнего, я же на вашей стороне, пусть у вас все получится. Мне 58 млн людей позвонили по телефону и сказали, что певица TAYANNA пела в прошлый раз под фонограмму. Я вообще такого не мог подумать… Вот скажите: почему такие слухи пошли?.. Я сегодня очень внимательно слушал. Первая часть, может быть, это было вживую. А потом, у меня такое впечатление, пошла пластинка”, – заявил Данилко.

В свою очередь, певица опровергла эти слухи, заявив, что поет вживую.

“Я пою уже 15 лет и каждый день занимаюсь. И это тяжелый труд”, – отметила TAYANNA.

За девушку вступилась и Джамала, которая входит в состав жюри. После этого Данилко предложил включить “минусовую фонограмму”, под которую пела TAYANNA. Там действительно была лишь музыка, без записи голоса певицы. При этом TAYANNA подпевала вживую.

В адрес Данилко в зале начали кричать “Ганьба!”. В ситуацию вмешался мужчина, которого ведущий шоу Сергей Притула назвал “менеджером TAYANNA”.

Мужчина подошел ближе к жюри и начал выкрикивать:

“Ганьба! Как вам не стыдно, Андрей?”

В ответ на это артист обматерил его:

“А это еще кто тут стоит? Иди в п..зду!” “Придурка уберите. Выпейте таблетку! Кто вы такой? Охрана, выведите его к одной матери!” – добавил Данилко.