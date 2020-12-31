Минюст США подал новый иск о конфискации имущества против украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова.

Об этом проинформировало агентство Reuters. О деталях сообщается на официальном сайте Министерства юстиции США.

Коломойского и Боголюбова обвинили в использовании незаконно присвоенных средств “ПриватБанка” для покупки коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо.

Соответствующий иск о конфискации имущества был подан в Окружной суд США Южного округа штата Флорида в среду, 30 декабря.

В иске говорится, что коммерческая недвижимость в Кливленде была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из украинского “ПриватБанка”, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

В августе 2020 года подобные обвинения были выдвинуты Коломойскому и Боголюбову относительно коммерческой недвижимости в Кентукки и Техасе. Тогда Минюст США также подал два гражданских иска с требованием конфискации недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас), которая была куплена за счет средств, незаконно полученных из “ПриватБанка”.

Согласно сообщению Минюста США, в трех исках говорится, что “Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие “ПриватБанком”, одним из крупнейших банков Украины, присвоили миллиарды долларов”.

Отмечается, что в период с 2008 по 2016 годы они “получили мошеннические ссуды и кредитные линии”, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний, в частности, через кипрский офис “ПриватБанка”, прежде чем переводить деньги в Соединенные Штаты.

Согласно данным американского следствия, в США двое деловых партнеров Коломойского и Боголюбова — Мордехай Корф и Уриэль Лабер — помогали в приобретении недвижимости и руководили выведенными активами олигархов через сеть компаний, которые часто носят определенную версию названия “Optima” (речь идет о группе компаний в составе Optima Management Group, первое слово в названии которых часто бывает “Optima”).

Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе объекты, на конфискации которых настаивает Минюст США: офисное здание в Кливленде, известное как 55 Public Square; офисное здание в Луисвилле, известное как PNC Plaza; офисное здание в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom.

Общая стоимость зданий превышает 60 миллионов долларов.

В Минюсте подчеркнули, что “все три объекта недвижимости подлежат конфискации в связи с нарушением федерального законодательства об отмывании денег”.

Как сообщает Reuters, адвокат Коломойского пока не дал комментариев по новому иску. Связаться с представителями Боголюбова для получения комментариев журналистам также не удалось.