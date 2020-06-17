Кабинет Министров сегодня на заседании утвердил порядок возврата средств за пробное внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Проектом постановления предлагается утвердить порядок использования средств для возврата средств уплаченных за предоставление услуги проведения пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году”, – сказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Она уточнила, что выплата средств участникам пробного ВНО будет осуществляться через отделения “ПриватБанка”.

“Участники получат сообщение от банка о зачислении средств тем, у кого есть карточка или же о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении “ПриватБанка”, – добавила она.

В пресс-службе Правительства уточнили, что Украинский центр оценивания качества образования до 30 июня сформирует базу данных с данными каждого участника и суммой, которую он заплатил за пробное ВНО, и передаст ее “ПриватБанку”.

После этого бюджетные 52 млн гривен безотлагательно будут перечислены в банк для расчетов с гражданами, которые оплатили пробное ВНО.

Для получения средств участникам, которые были зарегистрированы на пробное ВНО, достаточно будет обратиться в ближайшее отделение “ПриватБанка” и предъявить уникальный номер участника пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году.