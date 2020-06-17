Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Проектом постановления предлагается утвердить порядок использования средств для возврата средств уплаченных за предоставление услуги проведения пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году”, – сказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.
Она уточнила, что выплата средств участникам пробного ВНО будет осуществляться через отделения “ПриватБанка”.
“Участники получат сообщение от банка о зачислении средств тем, у кого есть карточка или же о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении “ПриватБанка”, – добавила она.
В пресс-службе Правительства уточнили, что Украинский центр оценивания качества образования до 30 июня сформирует базу данных с данными каждого участника и суммой, которую он заплатил за пробное ВНО, и передаст ее “ПриватБанку”.
После этого бюджетные 52 млн гривен безотлагательно будут перечислены в банк для расчетов с гражданами, которые оплатили пробное ВНО.
Для получения средств участникам, которые были зарегистрированы на пробное ВНО, достаточно будет обратиться в ближайшее отделение “ПриватБанка” и предъявить уникальный номер участника пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году.
- Кабинет Министров принял решение перевести в онлайн-формат пробное внешнее независимое тестирование 15 и 17 июня. Участникам пробного ВНО вернут деньги.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что эпидемиологическая ситуация в Украине сейчас позволяет провести основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) в запланированный срок. Но окончательное решение будет принято 20 – 22 июня.
- Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что для отмены внешнего независимого оценивания в Украине нет никаких оснований.