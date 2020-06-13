В ближайшие несколько часов и до конца суток 13 июня, а также в течение воскресенья, 14 июня, в Киеве и Киевской области ожидается гроза и шквальный ветер 15-20 м/с.

Об этом проинформировали в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

“По информации Укргидрометцентра в ближайшие два часа и до конца суток в Киеве и Киевской области 13 июня и в течение суток 14 июня гроза и шквалы 15-20 м/с”, – говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий в Киевской городской госадминистрации дали ряд рекомендаций жителям столицы.

Так при сильном ветре нужно:

• плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует:

• выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны;

• закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери;

• на природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров); а группе людей следует расположиться по одному, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя; если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);

• в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.