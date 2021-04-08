Группа народных депутатов внесла представление в Конституционный суд Украины относительно конституционности указов президента Владимира Зеленского об отстранении и увольнении главы КСУ Александра Тупицкого.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

“В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Александра Тупицкого и об увольнении с должности Александра Тупицкого и Александра Касминина”, – отметила она.

Согласно данным на сайте КСУ, соответствующее представление от 8 апреля “распределено судье-докладчику”.

Инициаторами представления являются 49 нардепов от “Батькивщины” и “Европейской Солидарности”.

Депутаты просят признать неконституционными три указа Владимира Зеленского: №607/2020 от 29 декабря и №79/2021 от 26 февраля об отстранении Тупицкого от должности судьи, а также указ №124/2021 от 27 марта (об отмене решений экс-президента Виктора Януковича, которыми в 2013 году Александр Тупицкий и Александр Касминин были назначены судьями КСУ).

“Несмотря на то, что Конституционному суду Украины не всегда хватало независимости, суд иногда казался инструментом в борьбе украинских политиков за власть, а его отдельные решения вызвали обоснованные сомнения в их законности и подвергались критике со стороны представителей Венецианской комиссии, избранный президентом Украины способ решения политико-правового кризиса, что возник в последнее время, искажает основы правового регулирования общественных отношений, присущих демократическому государству, – конституционные принципы разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную и верховенства права“, – говорится в представлении.

Нардепы напоминают, что единственный возможный механизм прекращения полномочий судьи КСУ прописан в Конституции, а другие “публично-властные решения приводят к нарушению судейских гарантий” и “не способствуют развитию демократического правового государства”.

По мнению депутатов, решение Зеленского об увольнении судей КСУ “неконституционным способом” создает “опасный прецедент”, и в будущем любых лиц, назначенных предыдущими президентами, можно будет “отстранить” или “уволить” таким же образом.

“Следовательно, указы №607/2020, №79/2021, № 24/2021 являются не только антиконституционными, но и юридически вредными для дальнейшего существования правовой системы Украины, превращая государственное устройство в неправовое и недемократическое”, – подчеркивается в представлении.

Что известно об отстранении и увольнении Тупицкого

После нашумевшего решения Конституционного суда в октябре прошлого года об ограничении полномочий НАПК и отмене уголовной ответственности за ложное декларирование, Владимир Зеленский неоднократно выступал за перезагрузку суда.

Сначала Зеленский внес в парламент законопроект, которым не только возвращалось предварительное антикоррупционное законодательство, но и предусматривался роспуск КСУ.

В ответ на это глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”. От принятия законопроекта предостерегли Венецианская комиссия и GRECO.

В начале декабря Зеленский попросил депутатов не рассматривать его законопроект относительно перезагрузки КСУ. Однако он отмечал, что перезагрузка суда является необходимой, и должна начаться именно с отставки Тупицкого.

24 декабря Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля. Он не явился.

29 декабря президент подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца по ходатайству Офиса генпрокурора.

КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.

5 января Конституционный суд рассмотрел указ и призвал президента придерживаться требований Конституции.

Несмотря на это 26 февраля президент Зеленский еще на месяц продлил срок отстранения Тупицкого.

27 марта Владимир Зеленский отменил указ от 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Глава государства заявил, что Тупицкий “может отправляться на заслуженный отдых”.