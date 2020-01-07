Видео опубликовано на Youtube-канале группы

“Друзья, пусть этот день (а лучше — весь следующий год) будет наполнен любовью, лучшими людьми и настоящими чудесами! С Рождеством!”, — говорится в описании клипа.

Отмечается, что на композицию артистов вдохновила песня “Ой как же было…” из мюзикла “Вечера на хуторе близ Диканьки”, слова и музыку для которой написал российский композитор Константин Меладзе. А в основу текста песни легла колядка, записанная в селе Грузское в Киевской области.