Лидер хмельницкой рок-группы "Чумацький Шлях" Сергей Строян стал новым вокалистом группы "Тартак". Он был представлен поклонникам во время онлайн-концерта группы.

Соответствующий ролик опубликован на Youtube-канале “Тартак“.

Участники группы отметили, что хотели познакомить фанатов с новым вокалистом на сольном концерте в конце марта, но он был отменен в связи с карантином.

“Представить нового вокалиста группы мы планировали 29 марта, на сольном концерте в Киеве. К сожалению, в связи с введением карантина, концерт отменился и мы начали думать, как устроить знакомство онлайн”, — рассказали музыканты.

Решение проблемы было найдено — участники коллектива представили Строяна фанатам во время небольшого онлайн-выступления.

Они заверили, что ролик снимали, “придерживаясь строгих правил самоизоляции”, и пообещали “много музыкальных сюрпризов” в будущем.

СПРАВКА. “Тартак” — украинская репкор-группа, которая существует с 1996 года. Ее создатели — Александр Положинский и Василий Зинкевич-младший. Спустя несколько лет к ним присоединились клавишник Андрей Благун и гитарист Андрей Самойло. Позднее Зинкевич и Самойло. По состоянию на 2020 год ее участниками являюся Положинский, Благун, Ярослав Вильчик, Дмитро Чуев и Антон Егоров. За время своего существования “Тартак” выдали 10 студийных альбомов и сняли порядка 50 видеоклипов.