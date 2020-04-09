Сегодня из США чартерным самолетом американской авиакосмической компании была эвакуирована в Украину группа граждан, "застрявших" из-за карантина.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

Диппредставительство договорилось с авиакосмической компанией “Нортроп Грумман” о том, чтобы она помогла вернуть в Украину граждан, которые не могли добраться домой из-за карантинных ограничений.

“Нортроп Грумман” уже несколько лет сотрудничает с украинским космическим бюро. В апреле компания планировала отправить свой чартерный самолет в Украину, чтобы забрать группу украинских конструкторов, которые помогают в рамках проекта по созданию ракеты-носителя “Антарес”, используемой для доставки груза на Международную космическую станцию.

Чартерный рейс сегодня вылетел из Вашингтонского международного аэропорта Даллес. На борту — 15 граждан Украины.

“Специальный самолет имел ограниченное количество мест и забрал только тех граждан, которые отправились на программу в Посольство Украины в США и требовали неотложной медицинской, финансовой или бытовой помощи”, — отметили в диппредставительстве.