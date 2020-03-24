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Группы риска и как защитить пожилых людей от коронавируса COVID-19

На сегодня в мире зарегистрировано почти 400 тысяч случаев COVID-19. Порядка 4,3% заболевших погибли. #Буквы разобрались, у каких групп населения выше шанс заболеть и тяжело перенести болезнь и как о них заботиться .

Вторник, 24 марта 2020, 20:25

Кто чаще болеет COVID-19

Пожилые люди

По информации Совета нацбезопасности и обороны Украины, уровень заболеваемости граждан коррелирует с возрастом — чем старше человек, тем выше для него риск заразиться COVID-19.

По результатам анализа и моделирования СНБО, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет. Для них показатель вероятности заболевания составляет 0,2 %.

Для 40-49-летних показатель заболеваемости составляет соответственно 0,3 %; для 50-59-летних – 1,3%; для 60-69-летних – 3,4 %, для 70-79-летних – 7,8 %.

Как отметили в МОЗ Украины, наивысший показатель заболеваемости — у граждан старше 80.

“В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5 %”, –  говорится в сообщении.

Подростки и дети

В свою очередь Всемирная организация охраны здоровья к группе риска относит не только пожилых людей, но и подростков и детей.

Источником заражения для детей чаще всего становились родители или родственники, которые болели или продолжают лечение от COVID-19.

Известно, что у большинства зараженных детей (в Китае — ред.) были обнаружены симптомы средней тяжести. В научном журнале American Medical Association описывают девять случаев, когда несовершеннолетним было необходимо интенсивное лечение из-за серьезных осложнений.

Для подростков вероятность заразиться коронавирусной инфекцией выше в 2,7 раза, чем у детей.

Кто сложнее переносит COVID-19.

Пациенты с сопутствующими заболеваниями 

По информации Всемирной организации здравоохранения, люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19.

Уровень смертности от COVID-19 у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией, хроническими респираторными заболеваниями или раком выше, чем у других.

Курильшики

Курение является фактором риска для любой инфекции нижних дыхательных путей, а вирус, который вызывает COVID-19 поражает прежде всего дыхательную систему и часто вызывает легкое и тяжелое поражение дыхательных путей.

Впрочем, COVID-19 является недавно выявленным заболеванием, поэтому непосредственная связь между курением и болезнью еще не доказана.

Но очевидна  взаимосвязь между COVID-19 и здоровьем сердечно-сосудистой системы, а курение является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Слабую сердечно-сосудистую систему имеют больные COVID-19 с курением в анамнезе. Это может сделать пациентов-курильщиков восприимчивыми к тяжелым симптомов, а следовательно увеличить вероятность смерти.

Онкобольные люди

Китайские исследователи заявили, что онкобольные имеют больших шанс заразиться коронавирусом COVID-19 и он может стать для них смертельно опасным.

Риск повышается из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты при борьбе с онкологией. По мнению специалистов, если перенести плановую терапию или даже операцию на более поздний срок, это обезопасит пациента от высокой вероятности заразиться коронавирусом, а также усилит меры личной защиты.

В связи с этим медики настаивают на том, что онкобольным, инфицированным коронавирусом, необходим особый уход и наблюдение со стороны медперсонала.

Как защитить пожилых людей

Согласно докладу Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), люди старшего возраста умирают из-за COVID-19 чаще, чем другие пациенты.

В Италии, к примеру, средний возраст умерших от вируса в Италии составляет 79,5 лет.

По всему миру 14,8 % всех смертельных случаев от COVID-19 приходится на пациентов старше 85 лет и только 0,2% тех, кому меньше 40.

Поскольку старшее поколение людей является наиболее уязвимым не только к инфицированию коронавирусом COVID-19, но и к развитию тяжелых симптомов заболевания и летальному исходу болезни, за этими людьми в период пандемии нужен особый уход.

Ранее МОЗ Украины призвало украинцев ограничить передвижение пожилых родственников внутри страны и за границу и проследить, чтобы они оставались дома.

“Еще раз подчеркиваю, что люди преклонного возраста находятся в группе риска. И сегодня мы просим всех вас пообщаться со своими родителями, бабушками, дедушками, по максимуму ограничить их передвижение. Запретить, на сто процентов, путешествия за пределы страны и по максимуму ограничить передвижение на территории страны”, – отметил главный санитарный врач Украины, замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко.

В связи со сложившейся ситуацией, МОЗ призвало рассказать пожилым людям о тех рисках, которые несет COVID-19, и правилах, которые помогут избежать заражения. Речь идет о рекомендациях чаще мыть руки, не покидать дом без острой необходимости, на улице держать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров и других.

Также МОЗ рекомендует проследить за тем, чтобы у них дома были продукты, лекарства и средства первой необходимости. Ведь в случае, если они будут обеспечены всем необходимым, у них не будет потребности выходить из дома во время карантина.

  • Ранее #Буквы рассказывали об основных сипмтомах COVID-19 и распространении заболевания.
Теги: COVID19, , коронавирус

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