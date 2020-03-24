Группы риска и как защитить пожилых людей от коронавируса COVID-19

На сегодня в мире зарегистрировано почти 400 тысяч случаев COVID-19. Порядка 4,3% заболевших погибли. #Буквы разобрались, у каких групп населения выше шанс заболеть и тяжело перенести болезнь и как о них заботиться .

Кто чаще болеет COVID-19

Пожилые люди

По информации Совета нацбезопасности и обороны Украины, уровень заболеваемости граждан коррелирует с возрастом — чем старше человек, тем выше для него риск заразиться COVID-19.

По результатам анализа и моделирования СНБО, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет. Для них показатель вероятности заболевания составляет 0,2 %.

Для 40-49-летних показатель заболеваемости составляет соответственно 0,3 %; для 50-59-летних – 1,3%; для 60-69-летних – 3,4 %, для 70-79-летних – 7,8 %.

Как отметили в МОЗ Украины, наивысший показатель заболеваемости — у граждан старше 80.

“В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5 %”, – говорится в сообщении.

Подростки и дети

В свою очередь Всемирная организация охраны здоровья к группе риска относит не только пожилых людей, но и подростков и детей.

Источником заражения для детей чаще всего становились родители или родственники, которые болели или продолжают лечение от COVID-19.

Известно, что у большинства зараженных детей (в Китае — ред.) были обнаружены симптомы средней тяжести. В научном журнале American Medical Association описывают девять случаев, когда несовершеннолетним было необходимо интенсивное лечение из-за серьезных осложнений.

Для подростков вероятность заразиться коронавирусной инфекцией выше в 2,7 раза, чем у детей.

Кто сложнее переносит COVID-19.

Пациенты с сопутствующими заболеваниями

По информации Всемирной организации здравоохранения, люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19.

Уровень смертности от COVID-19 у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией, хроническими респираторными заболеваниями или раком выше, чем у других.

Курильшики

Курение является фактором риска для любой инфекции нижних дыхательных путей, а вирус, который вызывает COVID-19 поражает прежде всего дыхательную систему и часто вызывает легкое и тяжелое поражение дыхательных путей.

Впрочем, COVID-19 является недавно выявленным заболеванием, поэтому непосредственная связь между курением и болезнью еще не доказана.

Но очевидна взаимосвязь между COVID-19 и здоровьем сердечно-сосудистой системы, а курение является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Слабую сердечно-сосудистую систему имеют больные COVID-19 с курением в анамнезе. Это может сделать пациентов-курильщиков восприимчивыми к тяжелым симптомов, а следовательно увеличить вероятность смерти.

Онкобольные люди