Антимонопольный комитет Украины признал действия группы ДТЭК злоупотреблением монопольным положением и наложил на компании штрафы на общую сумму более 275,2 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Комитет исследовал действия группы (в составе АО “ДТЭК Западэнерго” и ООО “Д.Трейдинг”) в торговой зоне “Остров Бурштынской ТЭС” в июле-октябре 2019 года.

Точка, о которой идет речь, расположена на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом “острове” производит “ДТЭК Западэнерго”.

Комитет установил, что “ДТЭК Западэнерго” с 29 июля 2019 уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте “рынок на сутки вперед” объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки.

“Это привело к росту объемов продаж “ДТЭК Западэнерго” электрической энергии в сегменте “балансирующий рынок” по более высоким ценам”, — сообщили в АМКУ.

В часы максимальной нагрузки “ДТЭК Западэнерго” в заявках на продажу электрической энергии на РСВ устанавливало завышенные и экономически необоснованные цены. Такие действия не могли произойти без сохранения значительных долей “ДТЭК Западэнерго” при способствовании другой компании группы — “Д.Трейдинг”.

“Компания в течение июля — октября 2019 выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличению доли АО “ДТЭК Западэнерго” на территории “Остров Бурштынской ТЭС”. Выгоду от этих действий получило и само ООО “Д.Трейдинг”, — отметили в АМКУ.

В результате этих действий пострадали те, кто живет и работает на территории энергоострова. Бизнес получал высокие тарифы и терял конкурентоспособность. Граждане были защищены от подорожания электричества, но все равно испытали его, когда оно отразилось на стоимости товаров, произведенных в этих регионах.

АМКУ определил эти действия как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением и наложил штрафы на “ДТЭК Западэнерго” (более 176 млн грн) и на ООО “Д.Трейдинг” (более 99,2 млн грн).

Как известно, основателем ДТЭК является компания System Capital Management, 100% акций которой принадлежат олигарху Ринату Ахметову.