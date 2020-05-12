Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Дуров заявил, что любой проект, основанный на разработках TON или использующий это название, не будет иметь отношения к Telegram.
“Я пишу этот пост, чтобы официально объявить о прекращении работы Telegram над TON. Вы могли видеть или увидите сайты с моим именем или брендом Telegram, или TON, продвигающие свои проекты. Не доверяйте им — ни своими деньгами, ни данными”, – написал Дуров.
Он объяснил закрытие проекта TON решением американских властей, которые запретили гражданам США инвестировать в проект.
Кроме того, внутри блокчейн-платформы должна была использоваться криптовалюта Gram, а решение суда признать ее ценной бумагой запрещало компании продавать ее жителям США. Во время каждой сделки Telegram бы пришлось подтверждать, что покупатель токенов живет не в США.
- Ранее издание Bloomberg сообщало, что создателям Telegram удалось привлечь 850 миллионов долларов США от 81 инвестора для “разработки и поддержки блокчейна TON для мессенджера Telegram”. Кроме того, Telegram Group Inc. утроила цену в следующем раунде размещения.