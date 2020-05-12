Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дуров заявил, что любой проект, основанный на разработках TON или использующий это название, не будет иметь отношения к Telegram.

“Я пишу этот пост, чтобы официально объявить о прекращении работы Telegram над TON. Вы могли видеть или увидите сайты с моим именем или брендом Telegram, или TON, продвигающие свои проекты. Не доверяйте им — ни своими деньгами, ни данными”, – написал Дуров.

Он объяснил закрытие проекта TON решением американских властей, которые запретили гражданам США инвестировать в проект.

Кроме того, внутри блокчейн-платформы должна была использоваться криптовалюта Gram, а решение суда признать ее ценной бумагой запрещало компании продавать ее жителям США. Во время каждой сделки Telegram бы пришлось подтверждать, что покупатель токенов живет не в США.