Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает грузинское издание “Грузия Online”.
По словам министра, посол Грузии в Украине был отозван для того, чтобы обсудить с ним некоторые проблемы, связанные с назначением Михаила Саакашвили.
При этом грузинская сторона не планирует отзывать посла на постоянной основе.
“У нас много похожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ – это пересматриваться не будет”, – сказал глава грузинского МИД.
По словам министра, возвращение посла Грузии в Украину не затянется во времени.
Ранее стало известно, что Грузия отозвала своего чрезвычайного и полномочного посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.
- 7 мая Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ. Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем Михеила Саакашвили.
- Александр Ольшанский, назначенный заместителем главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, рассказал о программе деятельности органа.