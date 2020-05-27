В Грузии не планируют пересматривать стратегическое партнерство с Украиной из-за назначения на должность Михеила Саакашвили.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает грузинское издание “Грузия Online”.

По словам министра, посол Грузии в Украине был отозван для того, чтобы обсудить с ним некоторые проблемы, связанные с назначением Михаила Саакашвили.

При этом грузинская сторона не планирует отзывать посла на постоянной основе.

“У нас много похожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ – это пересматриваться не будет”, – сказал глава грузинского МИД.

По словам министра, возвращение посла Грузии в Украину не затянется во времени.

Ранее стало известно, что Грузия отозвала своего чрезвычайного и полномочного посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.