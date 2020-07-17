Грузия откроет свои границы для иностранцев, которые работают удаленно, при условии въезда на полгода и соблюдении 14-дневного карантина.

Об этом сообщает Georgia Today.

Соответствующее решение принял Координационный совет правительства. Проект был инициирован премьер-министром и разработан Министерством экономики и Национальной администрацией туризма.

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что такой проект позволит поддержать местный бизнес.

Перед тем как ехать в Грузию по такой программе, иностранцам нужно будет пройти анкетирование на специальной платформе.

При заполнении формы заявитель должен предоставить личные данные, информацию о работодателе, предварительное соглашение о 14-дневном карантине.

“Ситуация с коронавирусом в стране признана благополучной. Поэтому для иностранцев это может быть шансом на изменение обстановки”, – сказала Турнава.

Ранее власти Грузии планировали открыть границы для иностранных туристов 1 июня, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации решение пришлось отложить.