Об этом сообщает Georgia Today.
Соответствующее решение принял Координационный совет правительства. Проект был инициирован премьер-министром и разработан Министерством экономики и Национальной администрацией туризма.
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что такой проект позволит поддержать местный бизнес.
Перед тем как ехать в Грузию по такой программе, иностранцам нужно будет пройти анкетирование на специальной платформе.
При заполнении формы заявитель должен предоставить личные данные, информацию о работодателе, предварительное соглашение о 14-дневном карантине.
“Ситуация с коронавирусом в стране признана благополучной. Поэтому для иностранцев это может быть шансом на изменение обстановки”, – сказала Турнава.
Ранее власти Грузии планировали открыть границы для иностранных туристов 1 июня, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации решение пришлось отложить.
- Грузия официально продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля. Власти Грузии ждут решения ЕС по открытию границ для третьих стран.