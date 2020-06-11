Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
В Армении зарегистрировано 14 669 коронавирусных инфекций и 245 смертей по состоянию на четверг, что делает страну наиболее пострадавшей от эпидемии в регионе Южного Кавказа.
В то же время, в Грузии сообщили о 831 случае и 13 смертях.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сказал, что запрос был сделан его армянским коллегой Николой Пашиняном.
“Медицинский персонал будет отправлен в качестве первого этапа такой помощи”, – заявил Гахария на заседании правительства.
- Напомним, власти Турции и Армении приняли решение временно закрыть границу с Ираном из-за опасности распространения коронавируса.