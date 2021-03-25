Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны и издание Эхо Кавказа.
Так, 29 250 доз вакцины сегодня ночью на самолете привезли в Тбилисский аэропорт из США.
Препарат отправят в Национальный центр по контролю заболеваний, а оттуда распределят по четырем локациям в Тбилиси, а также в Батуми и в Кутаиси.
Отмечается, что с 25 марта возможность вакцинации будет доступна для людей старше 65 лет.
При этом, граждане страны смогут выбирать между вакцинами AstraZeneca и Pfizer.
Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.
- 13 марта Грузия получила первую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Тогда в страну доставили 43 200 доз препарата AstraZeneca/Oxford, произведенного AstraZeneca-SKBio (Республика Корея).