В Грузию доставили первую партию вакцины от коронавируса от компании Pfizer-BioNtech.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны и издание Эхо Кавказа.

Так, 29 250 доз вакцины сегодня ночью на самолете привезли в Тбилисский аэропорт из США.

Препарат отправят в Национальный центр по контролю заболеваний, а оттуда распределят по четырем локациям в Тбилиси, а также в Батуми и в Кутаиси.

Отмечается, что с 25 марта возможность вакцинации будет доступна для людей старше 65 лет.

При этом, граждане страны смогут выбирать между вакцинами AstraZeneca и Pfizer.

Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.