Об этом сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.

Так, самолет с первой партией из 43 200 доз COVID-вакцины приземлился в международном аэропорту Тбилиси. В страну доставили препарат AstraZeneca/Oxford, произведенный AstraZeneca-SKBio (Республика Корея).

Отмечается, что процесс вакцинации в Грузии планируется начать в понедельник, 15 марта, с приоритетных групп, определенных правительством страны.

The airplane, carrying first batch of 43200 doses of COVID-19 vaccines, landed at TB International Airport. pic.twitter.com/t2BFwY70z1

Georgia received 43,200 doses of AstraZeneca/Oxford vaccine produced via COVAX Facility. UNICEF supported Govt in procuring these vaccines. Vaccinations process is scheduled to start on 15 March in priority groups identified by Govt, with Med. workers among the first prio group. pic.twitter.com/qxySFdNmAw

— UNICEF Georgia (@unicefgeorgia) March 13, 2021