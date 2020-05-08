Грузия намерена отозвать своего чрезвычайного и полномочного посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает подразделение “Радио Свободы” – “Эхо Кавказа”.

Как сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, причина консультаций с послом – назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

При этом Залкалиани подчеркнул, что речь не идёт о разрыве дипломатических отношений с Украиной или пересмотре стратегического партнёрства между странами.

Министр также отметил, что “понижен уровень должности, первоначально предложенной Саакашвили”. По мнению министра, это связано со скептическим отношением к персоне Саакашвили в политическом спектре Украины.

7 мая Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ. Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем Михеила Саакашвили.

Александр Ольшанский, назначенный заместителем главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, рассказал о программе деятельности органа.