Грузия продлила на месяц режим ЧП из-за COVID-19

Об этом сообщает агентство “Новости Грузия”.

Чрезвычайное положение в Грузии было объявлено 21 марта. Через 10 дней в стране был введен комендантский час, а с 17 апреля запретили передвижение на легковых автомобилях без разрешения. На прошлой неделе режим ЧП продлили до 10 мая.

“Правительство Грузии приняло решение и отправило обращение к президенту о продлении чрезвычайного положения до 22 мая”, – сказал советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

Решение вступит в силу сразу после публикации соответствующего приказа президента, добавил он.

Также Чиковани сообщил, что до 27 апреля будет продлен запрет на передвижение на легковых автомобилях. Исключения допускаются для грузовых машин, сервисов дистрибуции и доставки, а также сотрудников госслужб и журналистов, у которых есть специальный пропуск.

Штраф за нарушение правил ЧП и комендантского часа составляет три тысячи лари (957 долларов) для физических лиц и 15 тысяч лари для юридических (почти 4,8 тысячи долларов). Оплатить его можно в течение 30 дней или обжаловать после снятия режима чрезвычайного положения.