Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
В ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полётов и утверждения расписания.
Сейчас авиакомпании продолжают выполнять только чартерные рейсы.
Ранее глава МОЗ Максим Степанов сообщал, что авиасообщение в Украине планируется возобновить с 15 июня. Однако люди, которые возвращаются из-за границы, должны проходить 14-дневную самоизоляцию.
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, с какими странами Украина собирается возобновить авиасообщение в первую очередь. Это, в частности, Азербайджан, Болгария, Грузия, Турция и Кипр.
- Украина не соответствует критериям заболеваемости COVID-19, необходимым для активного восстановления международного авиасообщения.