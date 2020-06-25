Грузия официально продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля. Власти Грузии ждут решения ЕС по открытию границ для третьих стран.

Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

В ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полётов и утверждения расписания.

Сейчас авиакомпании продолжают выполнять только чартерные рейсы.

Ранее глава МОЗ Максим Степанов сообщал, что авиасообщение в Украине планируется возобновить с 15 июня. Однако люди, которые возвращаются из-за границы, должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, с какими странами Украина собирается возобновить авиасообщение в первую очередь. Это, в частности, Азербайджан, Болгария, Грузия, Турция и Кипр.