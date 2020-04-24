Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Он отметил, что Украина является стратегическим партнером Грузии, и ничто не может изменить этого в долгосрочной перспективе.
Что касается информации о том, что украинский Парламент может утвердить Саакашвили на должность вице-премьера, Гахария подчеркнул, что для стратегического партнера категорически недопустимо назначать человека, который уже был осужден и разыскивается за серьезное преступление в Грузии.
Гахария также отметил, что пока посол Грузии отозван не был, но в случае такого решения с ними, по крайней мере, будут проведены консультации.
- Ранее сообщалось, что Михеил Сакаашвили может стать вице-премьером по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля.
- Сам Саакашвили подтвердил предложение стать вице-премьером.
- #Буквы рассказывали, чем известен будущий вице-премьер Саакашвили.