Про це в Facebook повідомив прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

За його словами, виведення військ з Афганістану буде проходити за узгодженим з НАТО графіком і спираючись на консультації з США.

“Останні 10 років Грузія безперервно брала участь в місії НАТО в Афганістані. Сьогодні (14 квітня) НАТО прийняло рішення поступово завершити афганську місію до вересня цього року”, – сказав прем’єр.

Він зазначив, що для Грузії дуже важливо, щоб Афганістан більше ніколи не став “притулком для терористів”.