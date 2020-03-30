Об этом заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает издание “Грузия Online”.
Режим так называемого “полного карантина” был введен в рамках борьбы с распространением коронавируса.
“Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра… На время действия чрезвычайного положения объявляется фактически полный карантин. С 21:00 запрещается передвижение как пешком, так и на транспорте в города и по всей стране, до 6 часов утра”, – заявил Гахария.
В рамках карантинного режима также запрещается гражданам в возрасте 70 и выше лет выходить из дома кроме случаев, если они направляются в ближайший продуктовый магазин, аптеку или медицинское учреждение.
- В Украине коронавирусом COVID-19 чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.
- В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.