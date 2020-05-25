Сроки возвращения в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине зависят от тех шагов, которые предпримет правительство страны в плане нормализации отношений с Грузией.

Об этом сообщает агентство “Новости Грузиии” со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.

В министерстве иностранных дел Грузии недавно завершилась первая рабочая встреча с послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе, отозванным из Киева для консультаций после того, как экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был назначен на должность главы Исполнительного комитета реформ (ИКР), консультативно-совещательного органа при Президенте Украины. Соответствующий указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал 7 мая, а уже 8 мая Шарашенидзе отправился в Тбилиси. Посол прибыл в Грузию на авиарейсе из Минска и сразу же был направлен в двухнедельный карантин. В итоге консультации с послом начались только сегодня.

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Как заявил сам Шарашенидзе до начала консультаций, его отзыв был избран в качестве формы протеста.

“Я передал украинским властям ноту протеста. Формой протеста был избран отзыв посла для консультаций. Я приехал и сегодня мы начинаем консультации. Наш протест Украина приняла как стратегический партнер и не не удивилась такому решению”, — сказал посол.

“На сегодняшней встрече мы заслушали информацию посла и обсудили вопросы и перспективы двусторонних отношений между Грузией и Украиной с учетом сложившейся ситуации. Мы хотели бы еще раз уточнить, что вызов посла в столицу для консультаций является шагом, принятым в дипломатической практике. Грузинская сторона приняла это решение в связи с назначением лица, осужденного в Грузии, украинскими властями на государственную должность, что, по мнению грузинской стороны, не соответствует духу сотрудничества между двумя странами”, — сказано в заявлени МИД Грузии.

При этом МИД Грузии подчеркивает, что в Тбилиси не планируют пересматривать стратегическое партнерство между двумя странами.

“Грузия продолжает работать с Украиной по ряду стратегических вопросов — это оккупация территорий, процесс европейской и евроатлантической интеграции, в обычном порядке. Естественно, мы будем наблюдать за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, и в соответствии с этим будет принято решение о дате возвращения посла в Украину”, — сказано в сообщении МИД Грузии.

Ранее стало известно, что Грузия отозвала своего чрезвычайного и полномочного посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.