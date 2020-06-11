Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани объявил о вызове украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова для разъяснения недавних заявлений грузинского экс-президента Саакашвили.

Об этом сообщает грузинский “Первый канал”.

“Конечно, заявление, которое мы услышали вчера (10 июня — ред.), является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов”, — заявил Залкалиани.

Речь идет о словах экс-президента Грузии Саакашвили, который сейчас имеет украинское гражданство и возглавляет Национальный совет реформ при Президенте Украины. 10 июня он заявил: “Я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передовой борьбы”.

Глава грузинского МИД также добавил, что в ведомстве и раньше были ожидания, что Саакашвили будет “вмешиваться во внутреннюю политику Грузии”. Именно поэтому и был отозван грузинский посол в Киеве.

“Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег: человек, назначенный на одну из высоких должностей, находится в розыске, а грузинское правосудие хочет привлечь его к ответственности по четырем независимым делам. И этот человек продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии”, — добавил Залкалиани.

Ранее стало известно, что Грузия отозвала своего чрезвычайного и полномочного посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.