Об этом сообщил сайт правительства страны.

С 1 марта граждане Украины, Беларуси, Казахстана, России, Азербайджана и Армении смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки.

На третий день пребывания в Грузии туристам придется пройти повторное тестирование за свой счет, отмечает “Эхо Кавказа”.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что речь идет только о пересечении границы воздушным транспортом. Сухопутные границы для иностранцев будут закрыты, как и раньше.

Новые правила будут действовать также для граждан Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси.

Также с 1 февраля в страну беспрепятственно могут попасть все иностранцы, получившие полный курс вакцинации от коронавируса.

Ранее Грузия уже упростила правила въезда в частности для граждан стран ЕС, Турции, Израиля, Швеции, Норвегии, США и Великобритании.