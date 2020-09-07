Об этом на брифинге сегодня заявил лидер партии “Единое национальное движение” Григол Вашадзе, сообщает местное издание “Грузия.Online”.

Отмечается, что сегодня вечером Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в Грузию.

“Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому Единое национальное движение и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии”, — сообщил Вашадзе.