Экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО.

Об этом сообщила его жена Юлия Гримчак в Facebook.

“Сегодня утром Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО Киева”, – написала она.

Жена Грымчака добавила, что пока не владеет полной информацией об условиях содержания мужа.

“Ждем сообщения от детективов, которые настаивали на переводе, потому что ни одна ловушка правоохранителей не сработала. Ни одного нарушения со стороны арестанта не было”, – заявила Юлия.

Пока адвокатам Грымчака также не сообщили о его местонахождении.

“Они обещали сообщить адвокатам о месте нахождения Грымчака, но на это время не знают также ничего”, – написала жена бывшего замминистра.

Напомним, 14 августа стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли в дом заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака с целью его задержания. Впоследствии в СБУ сообщили, что Юрий Грымчак и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки.

17 августа Юрий Грымчак был помещен в Черниговское СИЗО, несмотря на неточности в судебном постановлении. Позднее Генеральная прокуратура (ГПУ) изменила подозрение Юрию Грымчаку на злоупотребление влиянием.