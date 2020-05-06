Об этом пишет местное издание “Мост” со ссылкой на источник в Офисе Президента.

Гусев будет возглавлять новое министерство.

“Под Юрия создают специальное министерство. Министерство устойчивого развития. Почти “Департамент счастья”. Точно понять, чем оно будет заниматься пока сложно”, – рассказал источник.

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Сообщается, что он будет курировать проблемами экологии.

Пока не известно, что возглавит Херсонскую ОГА.

  • Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область представил нового главу Херсонской областной государственной администрации: им стал бывший замминистра обороны Юрий Гусев.
  • Херсонская областная госадминистрация создала Службу счастья и улучшение качества жизни и назначила ее руководительницей Весну Карпук.