Об этом пишет местное издание “Мост” со ссылкой на источник в Офисе Президента.
Гусев будет возглавлять новое министерство.
“Под Юрия создают специальное министерство. Министерство устойчивого развития. Почти “Департамент счастья”. Точно понять, чем оно будет заниматься пока сложно”, – рассказал источник.
Сообщается, что он будет курировать проблемами экологии.
Пока не известно, что возглавит Херсонскую ОГА.
- Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область представил нового главу Херсонской областной государственной администрации: им стал бывший замминистра обороны Юрий Гусев.
- Херсонская областная госадминистрация создала Службу счастья и улучшение качества жизни и назначила ее руководительницей Весну Карпук.