Об этом пишет местное издание “Мост” со ссылкой на источник в Офисе Президента.

Гусев будет возглавлять новое министерство.

“Под Юрия создают специальное министерство. Министерство устойчивого развития. Почти “Департамент счастья”. Точно понять, чем оно будет заниматься пока сложно”, – рассказал источник.

Сообщается, что он будет курировать проблемами экологии.

Пока не известно, что возглавит Херсонскую ОГА.