Про це повідомив у Twitter губернатор штату Філ Мерфі.

Він також опублікував широкий список закладів, що долучилися до цієї акції.

NEW: We’re launching our “Shot and a Beer” program to encourage eligible New Jerseyans ages 21+ to get vaccinated.

Any New Jerseyan who gets their first vaccine dose in the month of May and takes their vaccination card to a participating brewery will receive a free beer. 🍻 pic.twitter.com/REiHTEa6mi

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 3, 2021