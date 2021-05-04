Про це повідомив у Twitter губернатор штату Філ Мерфі.

“Ми запускаємо програму “Укол та пиво”, щоб заохотити жителів штату Нью-Джерсі віком від 21 року щеплюватися. Будь-який мешканець Нью-Джерсі, який отримає свою першу дозу вакцини в травні та віднесе свою карту вакцинації до пивоварні, що бере участь, отримає безплатне пиво”, — написав Мерфі.

Він також опублікував широкий список закладів, що долучилися до цієї акції.

У Facebook губернатор заявив, що на меті вакцинувати 4,7 млн осіб у Нью-Джерсі до 30 червня. Крім “Укол та пиво” кампанія передбачає ще чимало заходів. Зокрема, планують спростити отримання щеплення і розвінчувати міфи про вакцинацію.

Зауважимо, що ще у квітні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я попереджала, що вживання алкоголю може збільшити ризик зараження коронавірусом COVID-19 і погіршити стан в разі інфікування.

До того ж на формування імунітету до коронавірусу потрібен час, вакцина не захищає одразу після отримання щеплення. Через це щеплені люди можуть поширювати коронавірус.