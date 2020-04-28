Об этом пишет The New York Times.

73-летний ДеВайн стал губернатором Огайо в прошлом году. К этой должности он шел 40 лет, но эпидемия коронавируса подняла его рейтинг за считаные месяцы.

Хоть он и является республиканцем, ДеВайн пошел против президента США Дональда Трампа, и в своем штате ввел жесткие карантинные меры. Закрытие школ, перенос первичных выборов в штате и другие ограничения привели к росту популярности ДеВайна.

Сейчас же губернатор уже наметил план выхода из карантина, при этом он будет плавным и осторожным, несмотря на экономические убытки. В своем плане ДеВайн руководствуется советами экспертов в области здравоохранения, в отличии от Трампа, который надеется, что восстановление экономики приведет его к переизбранию.

Губернатор Огайо – это редкий случай, когда республиканец не идет в ногу с Трампом.

В понедельник ДеВайн смягчил карантинные меры, объявив, что некоторые небольшие предприятия могут вернуться к работе. Это при том, что он ввел новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, начиная с 4 мая снова смогут открыться производители, офисы и строительные предприятия, а с 12 мая – розничные магазины и предприятия сферы обслуживания. Они обязательно должны будут использовать маски и придерживаться дистанции.

По данным издания, число новых случаев заражения вирусом в штате Огайо сократилось. В штате зарегистрировано примерно 137 случаев на 100 000 жителей. При этом уровень тестирования там остается низким (на 15 апреля – 22 теста на 100 000 человек).

ДеВайн пообещал, что тестирование на вирус резко возрастет до 20 000 в день к концу мая по сравнению с 7 000 в день в настоящее время.

Отмечается, что реакция ДеВайна на вспышку завоевала поддержку ведущих демократов в штате.