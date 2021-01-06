Об этом они сообщили в своих Twitter-аккаунтах.
Губернатор Мэриленда Ларри Хоган поручил направить сотрудников полиции и Национальной гвардии в Вашингтон “для поддержания и восстановления порядка”.
“Все американцы должны быть возмущены этим нападением на Капитолий нашей страны. Это отвратительное и жестокое нападение на самое сердце нашей демократии. Я не потерплю этого, и ни один американец тоже”, – отметил он.
Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм распорядился отправить в столицу служащих Нацгвардии и местной полиции.
“По просьбе мэра [Вашингтона Мюриэл Боузер] я направляю служащих Национальной гвардии Вирджинии вместе с 200 сотрудниками полиции штата Вирджиния”, – написал Нортэм в Twitter.
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