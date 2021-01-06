Власти американских штатов Мэриленд и Вирджиния направили в Вашингтон, где начались беспорядки, служащих Национальной гвардии.

Об этом они сообщили в своих Twitter-аккаунтах.

Губернатор Мэриленда Ларри Хоган поручил направить сотрудников полиции и Национальной гвардии в Вашингтон “для поддержания и восстановления порядка”.

“Все американцы должны быть возмущены этим нападением на Капитолий нашей страны. Это отвратительное и жестокое нападение на самое сердце нашей демократии. Я не потерплю этого, и ни один американец тоже”, – отметил он.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм распорядился отправить в столицу служащих Нацгвардии и местной полиции.

“По просьбе мэра [Вашингтона Мюриэл Боузер] я направляю служащих Национальной гвардии Вирджинии вместе с 200 сотрудниками полиции штата Вирджиния”, – написал Нортэм в Twitter.