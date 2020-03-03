Итальянский дом моды Gucci отменил показ новой круизной коллекции, который должен был пройти 18 мая в Сан-Франциско.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Представитель брэнда отметил что, учитывая “сохраняющуюся неопределенность, вызванную вспышкой коронавируса, мероприятие было отменено в качестве меры предосторожности”.

“Решение о новой дате и месте проведения шоу будет объявлено позже, когда ситуация прояснится. Сейчас мы думаем обо всех тех, кто пострадал во всем мире”, – добавил он.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как из-за угрозы распространения коронавирусой инфекции круизное шоу в Токио отменил брэнд Prada.

Остальные крупные бренды пока не сообщили об изменениях.

Ожидается, что Armani представит свою коллекцию в Дубае 19 апреля, Hermes в Лондоне 28 апреля, Chanel в Капри 7 мая, Dior в Лечче 9 мая, Versace в США 16 мая и Max Mara в Санкт-Петербурге 25 мая.