Об этом заявил в интервью “Украинскому радио” министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что тезис о таком “кризисе” придумала российская пропаганда, чтобы убедить мир в необходимости подачи воды на захваченный полуостров.

“Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет. Тезис о гуманитарном кризисе придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать в Крым воду. Есть кризис по поставке воды на военные базы и для тяжелой промышленности, расположенной в Крыму. Люди, проживающие в Крыму, имеют доступ к воде. И поэтому повторение нарратива о гуманитарном кризисе – это как раз усиление такого российского сигнала”, – подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что ответственность за ситуацию на полуострове, согласно международному праву, несет государство-оккупант, то есть Россия. Возобновление же подачи воды возможно в контексте деоккупации Крыма.

“Безусловно, если начнут страдать люди, нужно будет думать, как мы можем им помочь. Но, я хочу подчеркнуть очень четко, что, согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Точка. И поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова”, – заявил Кулеба.

Отвечая на вопрос, возможно ли в случае гуманитарной катастрофы в Крыму каким-то образом “поставлять воду именно украинцам, которые там проживают”, глава МИД заявил:

“Регистрируйся в базе данных как украинец и получи бидон воды”? Нужно же всегда идеи привязывать к технической возможности их реализации”.