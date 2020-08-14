Об этом заявил в интервью “Украинскому радио” министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что тезис о таком “кризисе” придумала российская пропаганда, чтобы убедить мир в необходимости подачи воды на захваченный полуостров.
“Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет. Тезис о гуманитарном кризисе придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать в Крым воду. Есть кризис по поставке воды на военные базы и для тяжелой промышленности, расположенной в Крыму. Люди, проживающие в Крыму, имеют доступ к воде. И поэтому повторение нарратива о гуманитарном кризисе – это как раз усиление такого российского сигнала”, – подчеркнул Кулеба.
Министр напомнил, что ответственность за ситуацию на полуострове, согласно международному праву, несет государство-оккупант, то есть Россия. Возобновление же подачи воды возможно в контексте деоккупации Крыма.
“Безусловно, если начнут страдать люди, нужно будет думать, как мы можем им помочь. Но, я хочу подчеркнуть очень четко, что, согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Точка. И поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова”, – заявил Кулеба.
Отвечая на вопрос, возможно ли в случае гуманитарной катастрофы в Крыму каким-то образом “поставлять воду именно украинцам, которые там проживают”, глава МИД заявил:
“Регистрируйся в базе данных как украинец и получи бидон воды”? Нужно же всегда идеи привязывать к технической возможности их реализации”.
- В марте, сразу после назначения премьер-министром, Денис Шмыгаль сделал неоднозначное заявление о том, что Украина должна подавать воду в Крым “потому что там живут украинцы”. Впоследствии он отказался от своих слов. В дальнейшем, выступая в Верховной Раде, Шмыгаль сообщил, что в случае необходимости воду в аннексированный Крым можно доставлять “цистернами и канистрами” для нужд украинцев.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что жители в оккупированном Россией Крыму обеспечены питьевой водой, а проблемы испытывает промышленность оккупантов.
- В “Слуге народа” заявляли, что президент Владимир Зеленский против возобновления поставок воды в оккупированный Крыму.
- В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что допускает возможность поставок пресной воды с материковой части нашей страны в незаконно аннексированный Крым в случае “гуманитарной катастрофы” на полуострове.