Відео виступу оприлюднено на офіційному YouTube-каналі конкурсу.
Українці виступили на сцені Ahoy Arena під 19-м номером і виконали трек-веснянку “Шум”.
Солістка гурту Катерина Павленко запалила залу своїм співом. А музиканти та хореографи влаштували магічні танці на тлі вражаючого відеоряду.
Глядачі в залі зустріли номер гучними оваціями.
Варто зазначити, що в фіналі беруть участь по 10 країн, які за результатами голосування отримали найбільше балів у півфіналах; країна, яка приймає конкурс, – Нідерланди; та країни “великої п’ятірки” (засновники конкурсу) – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія.
Всього у фіналі виступають представники 26 країн.
- Раніше #Букви нагадували історію виступів України на пісенному конкурсі “Євробачення”.
- Пісня “Shum” гурту Go_A, з якою вони представляють Україну на “Євробаченні” потрапила до рейтингу ТОП 50 трендів Spotify.