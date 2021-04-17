Композиція оприлюднена на офіційному YouTube-каналі гурту.

Зазначається, що новий трек “звучить як магія і поглинає, занурює у таємничий світ мавок та сон-трави, де посеред ночі блукає загублений вогник, а блискавки крають лілове небо навпіл, цілунки прохолодні як м’ята, трава прим’ята і несила пручатися всеохопній силі Любові”.

Варто зазначити, що це перший сольний трек гурту за півтора року. Композиція уже набрала майже 300 тисяч переглядів на YouTube.

“Ця пісня дуже особлива: вона про казкову дівчину та її першу закоханість. Думаю, вона буде до душі усім, незалежно від віку. Особливо напередодні літа, адже вона дуже свіжа, під неї можна розчинятися у танці та нових почуттях”, – зазначила солістка гурту Саша Заріцька.

Варто зазначити, що гурт випустив свій новий сингл у форматі NFT-токена (невзаємозамінного токена). Він розміщений на блокчейн платформі Proof-of-Love.com.

NFT-токен – унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні і дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.

Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KAZKA SVIT (@kazka.band)