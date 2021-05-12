Британський рок-гурт Oasis випустить документальний фільм про свої знамениті концерти в Небворті, які відбулися у 1996 році.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Спродюсували проєкт засновники колективу – брати Ноел і Ліам Галлахери. Режисером фільму став Джейк Скотт. За його словами, у фільмі не буде інтерв’ю або спогадів артистів – картина розповість “історію, повністю засновану на музиці”.

У фільмі покажуть шоу, які відбулися в 1996 році й вважаються піком кар’єри групи. Тоді два концерти в графстві Хартфордшир відвідали близько 250 тис. Чоловік.

Відзначається, що цей проєкт продовжить попередню документальну роботу Oasis – “Supersonic”, в якій описувалася історія групи аж до виступів у Небворті.

Фільм вийде у 2021 році, до 25-річчя концертів.