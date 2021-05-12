Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Спродюсували проєкт засновники колективу – брати Ноел і Ліам Галлахери. Режисером фільму став Джейк Скотт. За його словами, у фільмі не буде інтерв’ю або спогадів артистів – картина розповість “історію, повністю засновану на музиці”.
У фільмі покажуть шоу, які відбулися в 1996 році й вважаються піком кар’єри групи. Тоді два концерти в графстві Хартфордшир відвідали близько 250 тис. Чоловік.
Відзначається, що цей проєкт продовжить попередню документальну роботу Oasis – “Supersonic”, в якій описувалася історія групи аж до виступів у Небворті.
Фільм вийде у 2021 році, до 25-річчя концертів.
- Раніше повідомлялося, що британський рок-гурт The Rolling Stones випустить відео- і аудіоверсію свого легендарного концерту на пляжі Копакабана, який відбувся у 2006 році.