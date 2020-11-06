Армяно-американская рок-группа "System of a Down" впервые за 15 лет выпустила новые песни. Они посвящены вооруженному конфликту между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Группа выпустила два сингла: “Protect the Land” and “Genocidal Humanoidz”. Это первые новые записи музыкантов с момента выхода альбома “Hypnotize” в 2005 году.

На песню “Protect the Land” также снят видеоклип, в котором кадры боевых действий в Нагорном Карабахе чередуются с портретами местных жителей.

Обе композиции можно скачать на странице “System of a Down” на сервисе BandCamp. Прибыль от их продажи будет направлена в Armenia Fund — американскую неправительственную организацию, помогающую пострадавшим жителям Нагорного Карабаха.

Стоит отметить, что участники группы “System of a Down” имеют армянское происхождение.

“Мы, “System Of A Down”, только что выпустили новую музыку впервые за 15 лет. Пришло время сделать это сейчас, поскольку нам четверым есть, что сказать в один голос. Эти две песни – “Protect The Land” и “Genocidal Humanoidz” говорят об ужасной и серьезной войне, развязанной на нашей культурной родине – в Нагорном Карабахе и Армении. Нынешние коррумпированные режимы Алиева в Азербайджане и Эрдогана в Турции не только хотят объявить Арцах (Нагорный Карабах, – ред.) и Армению своей собственностью, но и безнаказанно совершают акты геноцида против человечества и дикой природы для достижения своей миссии. Они делают ставку на то, что мир слишком отвлечен коронавирусом, выборами и гражданскими беспорядками, чтобы заявить об их зверствах… Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, нашу культуру и наш народ. Сейчас не время закрывать на это глаза”, – написал лидер группы Серж Танкян на своей Facebook-странице.