Руководство клуба из Манчестера в текущем сезоне чемпионата Англии поставило задачу выиграть золотые медали. Прогнозисты считают, что после летних трансферов горожане вполне способны забрать у “Ливерпуля” титул, сообщает Бетонмобайл. Хотя начало сезона в АПЛ у манчестерского клуба вышло не очень удачным, в будущем подопечные Пепа Гвардьолы сумеют исправить турнирное положение. Особенно после того, как были произведены последние трансферы в середине октября.

Судьба крайнего защитника

В “Манчестер Сити” были проблемы с крайними защитниками. В новостях спорта писали о том, что украинский футболист Александр Зинченко может покинуть состав горожан. Однако в конце концов Пеп Гвардьола заявил журналистам, что этот игрок остаётся в команде. Напомним, что Зинченко перешел в “Манчестер Сити” четыре года назад из “Уфы”. При этом, его контракт с клубом действует до лета 2024 года. По оценкам портала Transfermarkt, стоимость украинца сейчас составляет двадцать четыре миллиона евро.

Также у “Манчестер Сити” был шанс закрыть сделку с “Барселоной” о переходе центрального защитника Эрика Гарсии. Он является воспитанником каталонцев. За несколько часов до закрытия трансферного окна руководство “Барселоны” готовы было выкупить 19-летнего испанского игрока за семнадцать миллионов евро плюс бонусы. Однако “горожан” такое предложение не устроило. Они ответили отказом, потому что не захотели отпускать Гарсию меньше, чем за двадцать два миллиона евро.

Кто покинул Манчестер?

Из “Манчестер Сити” ушёл Патрик Робертс, который вновь вернулся в “Мидлсбро”. Клуб из Чемпионшипа арендовал 23-летнего английского игрока до конца сезона. Интересно, что Патрик уже играл в составе “Мидлсбро”, когда отправился туда во второй половине сезона 2019/20. Робертс не закрепился в составе манчестерского клуба. Для него это шестая аренда за последние четыре с половиной года. А срок соглашения Робертса с “горожанами” истекает летом 2022 года.

Также из “Манчестер Сити” могу уйти Джон Стоунз. В его услугах активно интересовался “Тоттенхэм” и, в частности, главный тренер этой команды Жозе Моуринью.

Но от трансфера отказался и клуб из Манчестера, и сам игрок. Условием Стоунза, при котором он согласился бы на трансфер, является отказ Гвардьолы от использования его в игровых схемах “Ман Сити”. В этом сезоне в составе манчестерского клуба появились два центральных защитника Натан Аке и Рубен Диаш.