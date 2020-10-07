Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Активисты устроили лазерное шоу, процитировав на фасаде популярную песню о российском президенте “Путин – х * йло”.
Они заявили, что таким образом поздравили с днем рождения президента РФ Путина.
По словам организаторов, цель акции — привлечь внимание к действиям и политике России как государства-агрессора, осуществляющего акты террора по всему земному шару.
- Председатель политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук съездил в Россию и встретился со своим кумом президентом РФ Владимиром Путиным в Подмосковье.