Под Посольством Российской Федерации в Украине 7 октября, в день рождения президента РФ Владимира Путина, устроили лазерное шоу.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Активисты устроили лазерное шоу, процитировав на фасаде популярную песню о российском президенте “Путин – х * йло”.

Они заявили, что таким образом поздравили с днем рождения президента РФ Путина.

По словам организаторов, цель акции — привлечь внимание к действиям и политике России как государства-агрессора, осуществляющего акты террора по всему земному шару.