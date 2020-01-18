Об этом пишет АР.

Так, H&M совместно с компанией Klarna представили новое платежное решение, которое позволяет оплатить купленную вещь не сразу, а позже. Сейчас это предложение действует для участников программы лояльности в США. Провести оплату можно в интернет-магазине или специальном приложении для телефона.

“Покупки в H&M должны быть удобными, актуальными и вдохновляющими, и теперь мы рады предложить поклонникам моды в США совершенно новый способ оплаты их находок. Благодаря партнерству с Klarna мы разработали уникальное платежное решение H&M, которое предлагает нашим поклонникам по-настоящему современный опыт совершения покупок независимо от того, где и как они решили делать покупки”, – сказал финансовый директор H&M North America Стефан Вос.