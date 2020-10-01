Об этом сообщает BBC.
Закрытие магазинов произойдет в следующем году. Компания заявила, что пандемия коронавируса привлекла больше покупателей в Интернет, поэтому работать офлайн уже не так выгодно. Бренд планирует увеличить инвестиции в цифровые технологии, чтобы больше продавать онлайн.
Уже летом производителю одежды удалось выйти в плюс, после того, как во втором квартале компания сообщила об убытках.
У H&M около пяти тысяч магазинов в мире, из них 166 все еще закрыты из-за COVID -19.
Бренд имеет договорное право пересматривать или прекращать аренду примерно четверти своих магазинов каждый год.
Ритейлер сообщил, что в 2021 году планирует “чистое сокращение примерно на 250 магазинов”.
- Ранее сообщалось, что компания Apple закрыла все фирменные магазины Apple Store в Италии из-за вспышки коронавируса.