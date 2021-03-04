Взяточничество исключенного «слуги» Юрченко: НАБУ завершило расследование

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

“3 марта 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили народному депутату и его посреднику в получении неправомерной выгоды об открытии материалов по делу для ознакомления”, — говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что действия народного депутата Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, а его посредника — ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины. Расследование уголовного производства продолжалось с августа 2020 года.

Дело Юрченко

Как известно, 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ сначала никак не отреагировали на слова депутата.

Впоследствии глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его “доверенным лицом”.

Сам Юрченко связал дело против него с “мусорной мафией”.

15 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеоматериалы, где доверенное лицо нардепа Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 тысяч долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами. На видео также присутствует и Юрченко, который говорит о “плюшках”, которые он хочет получить за работу.

17 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил нардепу Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в данный момент нет достаточных оснований для объявления подозрения нардепу Александру Юрченко по делу о получении взятки. Впоследствии Венедиктова все же подписала уведомление о подозрении Юрченко и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

15 сентября суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Юрченко. Его арестовали с возможностью внесения залога.

17 сентября народного депутата Александра Юрченко официально исключили из фракции “Слуги народа”.

21 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог. Вскоре за него внесли 3 миллиона 1656 гривен залога. Уже в ноябре с него сняли электронный браслет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нардеп Александр Юрченко будет сидеть в тюрьме.