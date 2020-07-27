Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Украинские активисты развернули в Хабаровске акцию – призывают к отделению края. Акция Bot-net в Сети – это целая информационная кампания. Активисты продвигают идею о принадлежности Хабаровска Украине. Требуют провести референдум и отделить регион от России”, – написал Соловьев.

В качестве доказательств он приводит скриншоты публикаций из соцсетей с картой, на которой территория Хабаровского края обозначена как Зеленый Клин, и сравнением флага края с украинским.

“Протесты в Хабаровске объясняют пробуждением “кода нации”, и это объясняет, что вышедшие на улицы хабаровчане – истинные украинцы. А протесты – ни что иное, как майдан. Украинские пользователи всерьез рассуждают, что им нужно вернуть свои земли. За счет публикаций об “украинских истоках” на Дальнем Востоке, блогеры наращивают просмотры. Часто в социальных сетях мелькает фраза: “Хабаровск – это Украина”. Что, по сути – неприкрытый призыв к развалу России”, – пишет Соловьев .