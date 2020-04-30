Об этом он сказал в интервью #Буквам.

Линчевский отметил, что на сегодняшний день среди больных коронавирусом каждый четвертый – медик.

“Если у кого и есть элементарная защита, то в одном костюме все время ходить не будешь. Мы в клинике посчитали, что если иметь эти костюмы и переодеваться каждый раз по всем правилам, то получается дорогое удовольствие. Сейчас костюмы появляются, а в начале пандемии их просто не было. Костюмы важны еще и потому, что инфицированный врач без надлежащей защиты может инфицировать других. Все силы надо бросить на защиту медицинского персонала хотя бы потому, что хабом распространения инфекции могут стать больницы. Сейчас с защитой уже стало легче: что-то шьют, что-то закупили, что-то привезли волонтеры. Конечно, этого недостаточно”, – сказал он.

Врач подчеркнул, что все заражения медиков и людей, которые получили инфекцию внутри больниц, – это следствие неподготовленности системы.

“Эта эпидемия – большая беда, от которой страдает Италия, Штаты, Германия, Франция. Потому что коронавирус – это вызов для любой цивилизованной страны. Но когда наша власть хочет сохранить рейтинг и лицо, то начинает сознательно манипулировать. Начинает говорить: “Страна готова, у нас все есть”. Это хуже всего. Какой информации я бы ждал от власти в такой ситуации? Надо говорить правду: “Люди, тестов нет, выявить и изолировать всех инфицированных не можем, сидите дома! Мы всех не можем протестовать. Каждый, кто на улице, потенциально инфицирован и несет опасность”, – объяснил Линчевский.

Он также добавил, что если бы власти говорили правду об уровне подготовки к борьбе с эпидемией, то каждый из умерших украинцев мог выжить.

“Люди, нету защиты, помогите кто угодно”. Уже делали бронежилеты – сделаем и костюмы. Это не беда, если иметь в голове постоянную доминанту ценности человеческой жизни. Каждый из тех более 200 умерших (на момент записи интервью в Украине официально было 261 умерших от коронавирусной инфекции – ред.), мог выжить, если бы не “что-то”. Если бы не пошел в церковь, если бы не пошел к знакомым, и тому подобное”. Нельзя меряться количеством умерших и говорить, что от гриппа или в ДТП погибает больше людей. Вместо этого в случае коронавируса честное признание проблемы могло бы спасти чью-то жизнь”, – подчеркнул экс-замглавы МОЗ.