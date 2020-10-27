10 креативных украинских стартапов представят свой бизнес-проект / идею трем опытным менторам из Великобритании, США и Украины. Хакатон реализуется Институтом права, технологий и инноваций (ILTI) в рамках проекту "International Creative Law & Business Studios» при поддержке Украинского культурного фонда.

Для участия приглашаются:

команды стартапов, готовых к международной экспансии,

команды на этапе идеи, требующие дополнительных знаний и людей для ее воплощения,

все, кто хочет приобщить собственные скиллы для развития креативного бизнеса/проекта.

Программа хакатонов:

31/10 – 1-й день

12: 00-15: 00 – лекции менторов Чарльза Уайтхеда и Вилла Мерсера.

16: 00-19: 00 – практический разбор презентаций (pitchdecks) команд менторами.

1/11 – 2-й день

10: 00-12: 00 – лекция ментора Дениса Белькевича.

12: 00-20: 00 – работа в командах, прямые включения с каждым из менторов для проработки идей и подготовки финального питчдеку.

2/11 – 3-й день

19: 00-21: 00 – финальный питчинг команд.

21:30 – объявление победителей, которых выберет жюри, и которые получат индивидуальные консультации и дальнейшие возможности для реализации идей от наших менторов.

Наставники:

1. Чарльз К. Уайтхед (США) – основатель и директор Программы по вопросам права, технологий и предпринимательства в Cornell Tech в Нью-Йорке. До поступления в академических кругов, профессор Уайтхед занимал высшие юридические и деловые должности в сфере финансовых услуг Нью-Йорке и Токио, в частности управляющего директора Nomura Securities International, Salomon Brothers и Citigroup. Организатор ЭО бизнес-инкубаторов, которые сторени в Украине по программе конкурентоспособной Украины при поддержке USAID. Его экспертиза распространяется на венчурный капитал и инвестиции, IPO.

2. Уилл Мерсер (Великобритания) – венчурный директор по Zag, его карьера охватывает предпринимательство, финансы и стратегическое консультирование. В прошлом – директор по стратегии The Trampery – поставщика рабочего пространства для креативных стартапов. Создал креативный пространство для работы и событий в замке Château de La Salle, работал стратегом-фрилансером в проектах USAID в Украине, European Creative Hub Network.

3. Денис Белькевич (Украина) – имеет опыт 11+ лет аналитики рынка искусства, кофаундер Fuelarts – педаль ArtTech стартапов, приглашенный эксперт Deloitte Art & Finance (Люксембург), гостевой преподаватель Sotheby’s Institute of Art (США), член наблюдательного совета Международной ассоциации коллекционеров восточного искусства (Швейцария).

Условия участия:

1) К 29 10 заполнить анкету и загрузить презентацию (оформленную обязательно на двух языках: английском и украинском) по ссылке.

2) К участию будут отобраны 10 команд. Отобранные проекты получат подтверждение участия и ссылки на ZOOM электронной почте.

Хакатон будет проводиться онлайн в режиме ZOOM-конференции.

Детальнее про хакатон.