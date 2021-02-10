Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Друзья! На главную страницу портала КГГА происходит DDoS-атака. По словам технических специалистов, системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки. Приносим свои извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть”, – написал он.

Кличко отметил, что специалисты восстановили работу сайта.

Сейчас с просмотром страниц сайта kyivcity.gov.ua очевидных проблем нет.

На сайте появилось сообщение о “возможных перебоях” и просьба пользоваться альтернативными источниками информации от КГГА, в частности в соцсетях.