Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
“Друзья! На главную страницу портала КГГА происходит DDoS-атака. По словам технических специалистов, системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки. Приносим свои извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть”, – написал он.
Кличко отметил, что специалисты восстановили работу сайта.
Сейчас с просмотром страниц сайта kyivcity.gov.ua очевидных проблем нет.
На сайте появилось сообщение о “возможных перебоях” и просьба пользоваться альтернативными источниками информации от КГГА, в частности в соцсетях.
- Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете безопасности и обороны предупреждает о высоком уровне киберугрозы после масштабной кибератаки в США.