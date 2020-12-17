Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка на своей странице в Facebook.
“На компьютерные системы нашего Секретариата злоумышленниками была осуществлена кибератака с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой IT-инфраструктуры и вывести их из строя”, – говорится в сообщении.
Также указано, что атака была оперативно пресечена силами IT-специалистов секретариата.
В секретариате считают это не просто попыткой повредить устройства, а атакой на украинский язык и тех, кто его защищает. По словам пресс-службы, это попытка парализовать деятельность, но в ведомстве способны отражать как информационные, так и хакерские нападения.
- Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете безопасности и обороны предупреждает о высоком уровне киберугрозы после масштабной кибератаки в США.