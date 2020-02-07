Исследователи нашли способ украсть данные с компьютеров без возможности подключения к другим устройствам, используя яркость ЖК-дисплея.

Об этом пишет Engadget.

Данный подход используют изменения значений цвета RGB на ЖК-дисплее, которые может обнаружить устройство с камерой.

Теоретически злоумышленник может похитить данные, загрузив вредоносное ПО в целевую систему через USB-накопитель, и использовать находящиеся поблизости камеры безопасности для передачи этой информации.

При этом, как отмечают специалисты, похитителю данных все равно придется взломать компьютер жертвы и иметь доступ к камерам, которые будут считывать информацию, в пределах прямой видимости.

Этот метод может быть полезен для спецслужб, выполняющих вторжения в стиле Stuxnet.