Об этом пишет Engadget.
Данный подход используют изменения значений цвета RGB на ЖК-дисплее, которые может обнаружить устройство с камерой.
Теоретически злоумышленник может похитить данные, загрузив вредоносное ПО в целевую систему через USB-накопитель, и использовать находящиеся поблизости камеры безопасности для передачи этой информации.
При этом, как отмечают специалисты, похитителю данных все равно придется взломать компьютер жертвы и иметь доступ к камерам, которые будут считывать информацию, в пределах прямой видимости.
Этот метод может быть полезен для спецслужб, выполняющих вторжения в стиле Stuxnet.
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